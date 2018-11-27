СМИ: "Манчестер Сити" близок к приобретению вратаря "Коламбуса" Стеффена

Голкипер Зак Стеффен, выступающий за клуб "Коламбус Крю" из MLS, может продолжить карьеру в Англии. Как утверждает Sky Sports, 23-летний американец близок к переходу в "Манчестер Сити".
SKY SOURCES: @ManCity close to agreeing a deal to sign USA goalkeeper Zack Steffen from @ColumbusCrewSC. #SSN pic.twitter.com/vjmkgwtxg0– Sky Sports News (@SkySportsNews) 27 ноября 2018 г.
Transfermarkt оценивает Стеффена в 2 миллиона евро. В 2018 году он провел 32 матча за "Коламбус", в которых пропустил 42 гола.
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