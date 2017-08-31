СМИ: Махрез сегодня подпишет контракт с "Барселоной"

Полузащитник "Лестера" Рияд Махрез сегодня подпишет контракт с "Барселоной", сообщает AS. Игрок уже дал свое согласие на трансфер, а клубы согласовали все детали сделки. Англичане получат за алжирца 50 миллионов евро.

Кроме того, Федерация футбола Алжира сообщила, что Махрез покинул расположение сборной и отправился в Европу для подписания контракта с новой командой. Отметим, игрок выступает за "Лестер" с 2014 года. В составе команды он провел 141 матч, в которых забил 35 мячей и сделал 27 результативных передач.