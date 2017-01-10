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СМИ: Луиз Адриану вылетел в Москву и завтра пройдет медобследование в "Спартаке"

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Нападающий "Милана" Луиз Адриану вылетел в Москву для подписания контракта со "Спартаком", утверждает La Gazzetta dello Sport. Форвард на своей странице в Instagram опубликовал фотографию из аэропорта, которую впоследствии удалил.

 
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По данным портала, завтра он должен пройти медосмотр в московском клубе - об этом ранее говорил и гендиректор "Милана" Адриано Галлиани.

По информации "СЭ", Луиз Адриану, скорее всего, достанется "Спартаку" бесплатно, за исключением агентских выплат. Оклад его в московском клубе составит более 3 миллионов евро, а контракт будет заключен на 2,5 года.

Напомним, что "Милан" в 2015 году купил Адриану у "Шахтера" за 8 миллионов евро. В составе итальянской команды за полтора года он провел 36 матчей, в которых забил шесть мячей. В этом сезоне потерял место в составе и выходил на поле в семи играх.

 

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