СМИ: Луиз Адриану пройдет медосмотр в "Спартаке" 10 или 11 января

Нападающий "Милана" Луиз Адриану пройдет медосмотр в "Спартаке" 10 или 11 января, утверждает gianlucadimarzio.com. Клубы еще обсуждают ряд деталей трансфера, однако, по информации издания, поводов беспокоиться по поводу возможности срыва сделки нет.

По информации "СЭ", Луиз Адриану, скорее всего, достанется "Спартаку" бесплатно, за исключением агентских выплат. Оклад его в московском клубе составит более 3 миллионов евро, а контракт будет заключен на 2,5 года.

По версии итальянского издания Repubblica, Луиз Адриану - худший игрок чемпионата Италии по итогам 2016 года.

В текущем сезоне на счету бразильца 7 матчей в чемпионате Италии, в которых он не забил ни одного мяча.

Профессиональную карьеру футболист начал в "Интернасионале", а с 2007 по 2015 год защищал цвета "Шахтера", с которым стал шестикратным чемпионом Украины и обладателем Кубка УЕФА-2009.

"Каррера поможет Луизу Адриану найти себя" //

"Луиз Адриану не типичный центрфорвард" //

Луиз Адриану: из Бразилии в "Спартак"?