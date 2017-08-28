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15:36 | Футбол — Трансферы

СМИ: Луиш Нету завтра прилетит в Стамбул и подпишет контракт с "Фенербахче"

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Защитник "Зенита" Луиш Нету продолжит карьеру в Турции, сообщает NTV Spor. Завтра португалец прилетит в Стамбул в 19.00 по местному времени, где подпишет контракт с "Фенербахче".

Ожидается, что защитник перейдет в турецкий клуб на правах аренды с правом выкупа. Нету выступает за "Зенит" с 2013 года. В прошедшем сезоне он провел 25 матчей в чемпионате России и отдал одну голевую передачу.

Ранее появилась информация, что Нету может продолжить карьеру в "Валенсии". Испанский клуб предлагал за игрока 5 миллионов евро и защитника Аймена Абденнура.

 


 

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Subulcus

Вот когда он туда перейдёт .. Тогда и нужно писать..А так это из серии Кря-кря

15:51

werder63

Интересно, в Фенере есть футболисты, не игравшие в РФПЛ? И откуда у турков такой интерес к иностранцам, игравшим в России?))

15:49

Уралмашевец

Наконец-то избавились...

15:41