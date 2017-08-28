СМИ: Луиш Нету завтра прилетит в Стамбул и подпишет контракт с "Фенербахче"

Защитник "Зенита" Луиш Нету продолжит карьеру в Турции, сообщает NTV Spor. Завтра португалец прилетит в Стамбул в 19.00 по местному времени, где подпишет контракт с "Фенербахче".
Ожидается, что защитник перейдет в турецкий клуб на правах аренды с правом выкупа. Нету выступает за "Зенит" с 2013 года. В прошедшем сезоне он провел 25 матчей в чемпионате России и отдал одну голевую передачу.
Ранее появилась информация, что Нету может продолжить карьеру в "Валенсии". Испанский клуб предлагал за игрока 5 миллионов евро и защитника Аймена Абденнура.
Subulcus
Вот когда он туда перейдёт .. Тогда и нужно писать..А так это из серии Кря-кря
15:51
werder63
Интересно, в Фенере есть футболисты, не игравшие в РФПЛ? И откуда у турков такой интерес к иностранцам, игравшим в России?))
15:49
Уралмашевец
Наконец-то избавились...
15:41