СМИ: Луиш Нету завтра прилетит в Стамбул и подпишет контракт с "Фенербахче"

Защитник "Зенита" Луиш Нету продолжит карьеру в Турции, сообщает NTV Spor. Завтра португалец прилетит в Стамбул в 19.00 по местному времени, где подпишет контракт с "Фенербахче".

Ожидается, что защитник перейдет в турецкий клуб на правах аренды с правом выкупа. Нету выступает за "Зенит" с 2013 года. В прошедшем сезоне он провел 25 матчей в чемпионате России и отдал одну голевую передачу.

Ранее появилась информация, что Нету может продолжить карьеру в "Валенсии". Испанский клуб предлагал за игрока 5 миллионов евро и защитника Аймена Абденнура.



