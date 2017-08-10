СМИ: Луан близок к переходу в "Ливерпуль"

Нападающий "Гремиу" Луан может стать игроком "Ливерпуля". Как утверждает Mirror, бразилец склоняется к переезду в Англию и близок к достижению соглашения с "красными".
Ранее сообщалось, что 24-летний игрок станет футболистом "Спартака". Московский клуб уладил детали перехода форварда, который обойдется красно-белым в 22 – 25 миллионов евро.
Сегодня Луан получил вызов в сборную Бразилии на матчи отборочного турнира чемпионата мира. Напомним, форвард играл за олимпийскую сборную Бразилии, в составе которой завоевал золотые медали Игр в Рио-де-Жанейро. В рамках турнира игрок выходил на поле в шести матчах и забил три гола.
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#FIFAWORLDCUP2018RUSSIA
СЭ вы пишите дезу в разделе рфпл луана уже отправили в спартак в разделе англии в ливерпуль вы че совсем что ли ? неадекватные писаки
22:15
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Скоро. Луан близок к полету на Луну.
22:02
ЗЮК
Цитируйте ещё больше себе подобных,недалёкие бомжи в восторге.
21:27
Sergey_msk
Гарай отговорил!!!!!!!!!!!!!! Сто пудов инфа!!!!!!!!!!!!)))))))))))))
21:25
Alukard1349
Достала эта мыльная опера!Пусть уходит куда хочешь!Лучше тогда подписать Гарая и Смолова!Меньше геморроя будет
21:18
Millwall82
Ахахахах) в голос.
21:08
Тот самый Зануда
Неймар нашептал.
21:01