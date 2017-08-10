СМИ: Луан близок к переходу в "Ливерпуль"

Нападающий "Гремиу" Луан может стать игроком "Ливерпуля". Как утверждает Mirror, бразилец склоняется к переезду в Англию и близок к достижению соглашения с "красными".

Ранее сообщалось, что 24-летний игрок станет футболистом "Спартака". Московский клуб уладил детали перехода форварда, который обойдется красно-белым в 22 – 25 миллионов евро.

Сегодня Луан получил вызов в сборную Бразилии на матчи отборочного турнира чемпионата мира. Напомним, форвард играл за олимпийскую сборную Бразилии, в составе которой завоевал золотые медали Игр в Рио-де-Жанейро. В рамках турнира игрок выходил на поле в шести матчах и забил три гола.

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