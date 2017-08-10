20:56 | Футбол — Трансферы

СМИ: Луан близок к переходу в "Ливерпуль"

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Нападающий "Гремиу" Луан может стать игроком "Ливерпуля". Как утверждает Mirror, бразилец склоняется к переезду в Англию и близок к достижению соглашения с "красными".

 
НЕЙМАР (слева) и ЛУАН.Неймар посоветовал Луану не переходить в "Спартак". LIVE!

Ранее сообщалось, что 24-летний игрок станет футболистом "Спартака". Московский клуб уладил детали перехода форварда, который обойдется красно-белым в 22 – 25 миллионов евро.

Сегодня Луан получил вызов в сборную Бразилии на матчи отборочного турнира чемпионата мира. Напомним, форвард играл за олимпийскую сборную Бразилии, в составе которой завоевал золотые медали Игр в Рио-де-Жанейро. В рамках турнира игрок выходил на поле в шести матчах и забил три гола.

 

 

 

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КОММЕНТАРИИ (7)
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#FIFAWORLDCUP2018RUSSIA

СЭ вы пишите дезу в разделе рфпл луана уже отправили в спартак в разделе англии в ливерпуль вы че совсем что ли ? неадекватные писаки

22:15

Гаттузо Крут!!!!!!#!

Скоро. Луан близок к полету на Луну.

22:02

ЗЮК

Цитируйте ещё больше себе подобных,недалёкие бомжи в восторге.

21:27

Sergey_msk

Гарай отговорил!!!!!!!!!!!!!! Сто пудов инфа!!!!!!!!!!!!)))))))))))))

21:25

Alukard1349

Достала эта мыльная опера!Пусть уходит куда хочешь!Лучше тогда подписать Гарая и Смолова!Меньше геморроя будет

21:18

Millwall82

Ахахахах) в голос.

21:08

Тот самый Зануда

Неймар нашептал.

21:01