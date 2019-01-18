СМИ: "Лос-Анджелес" готов продать Велу. "Барселона" хочет арендовать футболиста

Технический директор "Лос-Анджелеса" Джон Торрингтон допустил, что нападающий команды Карлос Вела может быть продан в текущее зимнее трансферное окно, сообщает AS. Руководитель клуба также отметил, что не планирует отдавать в аренду 29-летнего мексиканца.

Ранее сообщалось, что "Барселона" интересуется Велой.

По информации Diario Sport, Вела получает 5,2 миллиона евро за сезон в "Лос-Анджелесе".

В прошедшем сезоне Вела сыграл в 28 матчах за американскую команду, забил 14 голов и отдал 10 голевых передач.

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