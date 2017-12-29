СМИ: "Локомотив" ведет переговоры с "Челси" по бразильскому защитнику

"Локомотив" является одним из претендентов на защитника "Челси" Кенеди, утверждает Globo TV. Также на 21-летнего бразильца претендуют "Ньюкасл" и "Флуминенсе".
Игрок имеет действующий контракт с "синими" до 2020 года. Однако он не входит в планы главного тренера Антонио Конте, поэтому в этом сезоне провел всего 4 матча в национальных кубках, забив 1 гол и сделав 1 голевую передачу.
По информации Transfermarkt, трансферная стоимость Кенеди, который с 2015 года является игроком "Челси", составляет около 8 миллионов евро.
bvb1987
лучше бы давида луиза взяли)
08:26
PLUT-IN
Вроде полузащитником был.
08:21
Патриот Сибири
pBaHble_Tpycbl, если Семин сказал, что защитник - значит, защитник.
08:07
pBaHble_Tpycbl
он вроде центрфорвард, не?
07:59