05:50 | Футбол — Трансферы

СМИ: "Локомотив" ведет переговоры с "Челси" по бразильскому защитнику

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"Локомотив" является одним из претендентов на защитника "Челси" Кенеди, утверждает Globo TV. Также на 21-летнего бразильца претендуют "Ньюкасл" и "Флуминенсе".

Игрок имеет действующий контракт с "синими" до 2020 года. Однако он не входит в планы главного тренера Антонио Конте, поэтому в этом сезоне провел всего 4 матча в национальных кубках, забив 1 гол и сделав 1 голевую передачу.

По информации Transfermarkt, трансферная стоимость Кенеди, который с 2015 года является игроком "Челси", составляет около 8 миллионов евро.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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bvb1987

лучше бы давида луиза взяли)

08:26

PLUT-IN

Вроде полузащитником был.

08:21

Патриот Сибири

pBaHble_Tpycbl, если Семин сказал, что защитник - значит, защитник.

08:07

pBaHble_Tpycbl

он вроде центрфорвард, не?

07:59