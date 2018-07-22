СМИ: "Локомотив" объявит об аренде Крыховяка 24 июля

"Локомотив" объявит об аренде полузащитника "ПСЖ" Гжегожа Крыховяка 24 июля, утверждает портал sport.pl. 28-летний поляк прибудет в Москву в понедельник для прохождения медосмотра, а во вторник подпишет контракт с железнодорожниками.

Сообщается, что "ПСЖ" будет выплачивать часть зарплаты хавбека, которая составляет 5 миллионов евро в год.

В прошлом сезоне Крыховяк выступал за "Вест Бромвич"на правах аренды. В английской премьер-лиге он провел 27 матчей, отдав две голевые передачи.

Таблица переходов РПЛ //

Все о чемпионате России по футболу – здесь