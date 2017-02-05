16:02 | ФУТБОЛ — Трансферы

СМИ: "Локомотив" начал переговоры с Бассогогом

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Нападающий "Ольборга" и сборной Камеруна Кристиан Бассогог может продолжить карьеру в "Локомотиве". Как утверждает ТАСС, железнодорожники начали переговоры по поводу трансфера футболиста. В текущем сезоне на его счету 4 гола в 21 матче чемпионата Дании. На проходящем в эти дни Кубке африканских наций Бассогог отметился голом в пяти матчах и помог Камеруну выйти в финал, где он сегодня сыграет с Египтом. 

Ранее известный тренер Виктор Бондаренко, более 20 лет работавший в Африке, выразил мнение, что Бассогог может заменить в "Локо" ушедшего в "Спартак" Александра Самедова.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3997772

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