СМИ: "Локомотив" начал переговоры с Бассогогом

Нападающий "Ольборга" и сборной Камеруна Кристиан Бассогог может продолжить карьеру в "Локомотиве". Как утверждает ТАСС, железнодорожники начали переговоры по поводу трансфера футболиста. В текущем сезоне на его счету 4 гола в 21 матче чемпионата Дании. На проходящем в эти дни Кубке африканских наций Бассогог отметился голом в пяти матчах и помог Камеруну выйти в финал, где он сегодня сыграет с Египтом.

Ранее известный тренер Виктор Бондаренко, более 20 лет работавший в Африке, выразил мнение, что Бассогог может заменить в "Локо" ушедшего в "Спартак" Александра Самедова.