22:33 | Футбол — Трансферы

СМИ: "Локомотив" интересуется Ньянгом


"Локомотив" интересуется форвардом "Торино"  М'Бай Ньянгом, утверждает La Gazzetta dello Sport. Конкурентами железнодорожников в борьбе за 23-летнего сенегальца являются "Леганес" и "Бетис".

"Торино" хочет отдать нападающего в аренду с последующим правом выкупа после определенного количества выступлений за клуб. По данным портала transfermarkt, стоимость футболиста составляет 10 миллионов евро. 

Сообщается, что на игрока также претендуют "Бордо" и "Марсель", которые предлагают вариант с простой арендой.

Ньянг выступает за "Торино" с 2018 года. В минувшем сезоне он провел 26 матчей в чемпионате Италии и забил 4 гола. 

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