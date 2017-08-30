СМИ: "Ливерпуль" за два дня намерен потратить 150 миллионов евро

"Ливерпуль" до закрытия летнего трансферного окна может приобрести не менее двух новичков, сообщает The Telegraph. В клубе планируют потратить около 150 миллионов евро. Основные цели - полузащитник "Монако" Тома Лемар и нападающий "Арсенала" Алекс Окслейд-Чемберлен.

Если один из этих трансферов не состоится, то "Ливерпуль" попробует подписать защитника "Саутгемптона" Вирджила ван Дейка, стоимость которого оценивается в 75 миллионов евро.