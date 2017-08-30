Уличная атлетика при поддержке Datsun
07:43 | Футбол — Трансферы

СМИ: "Ливерпуль" за два дня намерен потратить 140 миллионов фунтов

5

"Ливерпуль" до закрытия летнего трансферного окна может приобрести не менее двух игроков, сообщает The Telegraph. "Красные" планируют потратить около 140 миллионов фунтов стерлингов. Основные цели - полузащитник "Монако" Тома Лемар и хавбек "Арсенала" Алекс Окслейд-Чемберлен.

Также стоит отметить, что если один из этих трансферов не состоится, то "Ливерпуль" попробует подписать защитника "Саутгемптона" Виргила ван Дейка.

5
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (5)
Войти, чтобы оставить комментарий

V0VaN

после того как мансити купили двух буквально ноунеймов-дефендеров за сумасшедшие суммы, теперь любое гуано основного состава в АПЛ стоит не менее полтоса))

09:39

Очень плохой мальчик

Бред,столько стоит Пике,но ни как этот голландец.

08:43

teller

ключевое слово - попробует. клоппу деньги дают только после продажи очередной звезды, жадные амеры.

08:40

igogohruhru

Дурное дело нехитро, попробовали бы заработать за два дня

08:22

Новоуепинни

Дебилы, надо кипера хотя бы среднего нормального покупать вместо дыры своей

07:58