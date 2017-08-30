СМИ: "Ливерпуль" за два дня намерен потратить 140 миллионов фунтов

"Ливерпуль" до закрытия летнего трансферного окна может приобрести не менее двух игроков, сообщает The Telegraph. "Красные" планируют потратить около 140 миллионов фунтов стерлингов. Основные цели - полузащитник "Монако" Тома Лемар и хавбек "Арсенала" Алекс Окслейд-Чемберлен.

Также стоит отметить, что если один из этих трансферов не состоится, то "Ливерпуль" попробует подписать защитника "Саутгемптона" Виргила ван Дейка.