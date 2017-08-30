СМИ: "Ливерпуль" за два дня намерен потратить 140 миллионов фунтов

"Ливерпуль" до закрытия летнего трансферного окна может приобрести не менее двух игроков, сообщает The Telegraph. "Красные" планируют потратить около 140 миллионов фунтов стерлингов. Основные цели - полузащитник "Монако" Тома Лемар и хавбек "Арсенала" Алекс Окслейд-Чемберлен.
Также стоит отметить, что если один из этих трансферов не состоится, то "Ливерпуль" попробует подписать защитника "Саутгемптона" Виргила ван Дейка.
V0VaN
после того как мансити купили двух буквально ноунеймов-дефендеров за сумасшедшие суммы, теперь любое гуано основного состава в АПЛ стоит не менее полтоса))
09:39
Очень плохой мальчик
Бред,столько стоит Пике,но ни как этот голландец.
08:43
teller
ключевое слово - попробует. клоппу деньги дают только после продажи очередной звезды, жадные амеры.
08:40
igogohruhru
Дурное дело нехитро, попробовали бы заработать за два дня
08:22
Новоуепинни
Дебилы, надо кипера хотя бы среднего нормального покупать вместо дыры своей
07:58