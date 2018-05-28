СМИ: "Ливерпуль" перед финалом Лиги чемпионов провел переговоры с "Зарей" по Лунину

Круг претендентов на голкипера "Зари" Андрея Лунина сократился до четырех клубов, сообщает zbirna.com. Интерес к вратарю проявляют "Наполи", "Интер", "Эвертон" и "Ливерпуль". Более того, "крансые" провели переговоры с украинцами по возможному переходу Лунина перед финалом Лиги чемпионов против "Реала" (1:3).

- Действительно, мы встречались с представителями двух английских клубов, но я не хотел бы пока афишировать их названия, – заявил генеральный диркетор "Зари" Сергей Рафаилов. – "Наполи" и "Интер"? Да, с их стороны тоже есть интерес, причем дальше всех в переговорах на данный момент продвинулись неаполитанцы.