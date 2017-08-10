СМИ: "Ливерпуль" отказался продавать Коутинью "Барселоне" за 100 миллионов евро

"Барселона" сделала очередное предложение "Ливерпулю" по трансферу полузащитника Филиппе Коутинью, сообщает Sky Sports. Испанцы были готовы выложить за игрока 100 миллионов евро - 85 сразу и еще 15 в виде бонусов. Англичане ответили отказом.

Ранее сообщалось, что за Коутинью каталонский клуб может заплатить порядка 120 миллионов евро. Сам игрок согласен продолжить карьеру в "Барселоне" и будет ждать решение своего клуба.

Бразилец играет за клуб с 2013 года. На его счету 42 гола и 37 голевых передач в 181 встрече. Напомним, что на прошлой неделе "Барселона" продала форварда Неймара в "ПСЖ" за 222 миллиона евро. Клуб находится в поисках замены бразильцу.