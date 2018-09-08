СМИ: "Ливерпуль" не интересуется Рабьо

"Ливерпуль" не заинтересован в приобретении полузащитника "ПСЖ" Адриена Рабьо. Как утверждает Liverpool Echo, главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп доволен работой центральной линии своей команды и не собирается покупать 23-летнего француза.

Ранее сообщалось, что агент Рабьо тесно контактировал с представителями "красных" в летнее трансферное окно.

Рабьо выступает за "ПСЖ" с 2012 года. В составе парижан он пять раз становился чемпионом Франции. В текущем сезоне хавбек провел 5 игр за "ПСЖ" и забил 1 гол.

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