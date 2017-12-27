СМИ: "Ливерпуль" купил ван Дейка за рекордную сумму

Защитник Вирджил ван Дейк после перехода из "Саутгемптона" в "Ливерпуль" стал самым дорогим защитником в истории футбола. По информации transfermarkt.de "красные" заплатили за 26-летнего голландца 84,5 миллиона евро.

По этому показателю ван Дейк обошел Кайла Уокера, который летом 2017 года сменил "Тоттенхэм" на "Манчестер Сити" за 51 миллион евро (без учета бонусов. - Прим. "СЭ").

Кроме того, переход ван Дейка стал самым дорогим в истории "Ливерпуля". Предыдущий рекорд принадлежал Мохамеду Салаху, который пополнил состав "красных" летом 2017 года - 49,4 миллиона евро. Также сделка с участием голландца стала самой дорогой среди трансферов, совершенных зимой (ранее рекорд принадлежал Оскару, который перешел из "Челси" в "Шанхай Шанган" за 60 миллионов евро).