СМИ: "Ливерпуль" купил ван Дейка за рекордную сумму

Защитник Вирджил ван Дейк после перехода из "Саутгемптона" в "Ливерпуль" стал самым дорогим защитником в истории футбола. По информации transfermarkt.de "красные" заплатили за 26-летнего голландца 84,5 миллиона евро.
По этому показателю ван Дейк обошел Кайла Уокера, который летом 2017 года сменил "Тоттенхэм" на "Манчестер Сити" за 51 миллион евро (без учета бонусов. - Прим. "СЭ").
Кроме того, переход ван Дейка стал самым дорогим в истории "Ливерпуля". Предыдущий рекорд принадлежал Мохамеду Салаху, который пополнил состав "красных" летом 2017 года - 49,4 миллиона евро. Также сделка с участием голландца стала самой дорогой среди трансферов, совершенных зимой (ранее рекорд принадлежал Оскару, который перешел из "Челси" в "Шанхай Шанган" за 60 миллионов евро).
- Челси
- Манчестер Сити
- Тоттенхэм
- Ливерпуль
- Саутгемптон
- Кайл Уокер
- Мохамед Салах
- Оскар дос Сантос Эмбоаба
- Шанхай Шанган
- Вирджил ван Дейк
izorkin
Видимо, Клоппа конкретно достала его оборона :) и он начал скупать защей, как Гвардиола после прошлого сезона
01:53
werder63
Бомжары за такие бабки пол-аргентины скупили, правда им вдувает в России любой, кто захочет)))
23:58 27 декабря
Thomas_Boy_
84,5 миллиона евро? Пфф, я в день столько трачу. Сраные копейки.
23:53 27 декабря
сомово
Продаю комбарова цена 10 фунтов кто больше?
23:50 27 декабря
Cap. Morgan
Гаттузо Крут!!!!!!#! ___________ За такие деньжищи один должен в защите быть и всё чистить)) А вот по поводу помоев и тухляка это бомжовая прерогатива знать где такое урвать можно
23:34 27 декабря
Millwall82
с ним же свинарню разгромили 11--0
22:34 27 декабря
Гаттузо Крут!!!!!!#!
ООООО! А вот и свиножорик, он то все знает, где можно недорого помоев пожрать ,да плошку тухлой ботвиньи.
22:28 27 декабря
Mander
Мир сошёл с ума.......Команды стали покупать игроков по 100 млн. долларов которых я даже и не знаю...пипец
22:28 27 декабря
совва
Гаттузо Крут!!!!!!#! Да уж! Действительно лучше бы на эти деньги купили пару картин ван Дейка и еще бы на ван Гога осталось. Сумасшествие какое-то защ за 85 ломтей. Ентож как он должен играть? Уму непостижимо. ____________________ каждый второй матч - дубль, каждый третий - хет-трик))
22:24 27 декабря
Жорик Вартанов
ну сейчас мамкины эксперты в комментах определят обоснованность покупки)
22:18 27 декабря
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Да уж! Действительно лучше бы на эти деньги купили пару картин ван Дейка и еще бы на ван Гога осталось. Сумасшествие какое-то защ за 85 ломтей. Ентож как он должен играть? Уму непостижимо.
22:14 27 декабря
Фуля
А какую именно картину «Мадонну дель Розарио» или «Портрет Карла I на охоте»?
22:05 27 декабря
hottie
Менеджеры Монако поднатаскали коллег из Саутгемптона по части впаривания за круглые суммы) Тут за ноунейм заща заплатили даже больше чем за напа Салаха, просто лол)
21:57 27 декабря