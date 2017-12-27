21:50 27 декабря | Футбол — Трансферы

СМИ: "Ливерпуль" купил ван Дейка за рекордную сумму

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Защитник Вирджил ван Дейк после перехода из "Саутгемптона" в "Ливерпуль" стал самым дорогим защитником в истории футбола. По информации transfermarkt.de "красные" заплатили за 26-летнего голландца 84,5 миллиона евро.

По этому показателю ван Дейк обошел Кайла Уокера, который летом 2017 года сменил "Тоттенхэм" на "Манчестер Сити" за 51 миллион евро (без учета бонусов. - Прим. "СЭ").

Кроме того, переход ван Дейка стал самым дорогим в истории "Ливерпуля". Предыдущий рекорд принадлежал Мохамеду Салаху, который пополнил состав "красных" летом 2017 года - 49,4 миллиона евро. Также сделка с участием голландца стала самой дорогой среди трансферов, совершенных зимой (ранее рекорд принадлежал Оскару, который перешел из "Челси" в "Шанхай Шанган" за 60 миллионов евро).

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КОММЕНТАРИИ (13)
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izorkin

Видимо, Клоппа конкретно достала его оборона :) и он начал скупать защей, как Гвардиола после прошлого сезона

01:53

werder63

Бомжары за такие бабки пол-аргентины скупили, правда им вдувает в России любой, кто захочет)))

23:58 27 декабря

Thomas_Boy_

84,5 миллиона евро? Пфф, я в день столько трачу. Сраные копейки.

23:53 27 декабря

сомово

Продаю комбарова цена 10 фунтов кто больше?

23:50 27 декабря

Cap. Morgan

Гаттузо Крут!!!!!!#! ___________ За такие деньжищи один должен в защите быть и всё чистить)) А вот по поводу помоев и тухляка это бомжовая прерогатива знать где такое урвать можно

23:34 27 декабря

Millwall82

с ним же свинарню разгромили 11--0

22:34 27 декабря

Гаттузо Крут!!!!!!#!

ООООО! А вот и свиножорик, он то все знает, где можно недорого помоев пожрать ,да плошку тухлой ботвиньи.

22:28 27 декабря

Mander

Мир сошёл с ума.......Команды стали покупать игроков по 100 млн. долларов которых я даже и не знаю...пипец

22:28 27 декабря

совва

Гаттузо Крут!!!!!!#! Да уж! Действительно лучше бы на эти деньги купили пару картин ван Дейка и еще бы на ван Гога осталось. Сумасшествие какое-то защ за 85 ломтей. Ентож как он должен играть? Уму непостижимо. ____________________ каждый второй матч - дубль, каждый третий - хет-трик))

22:24 27 декабря

Жорик Вартанов

ну сейчас мамкины эксперты в комментах определят обоснованность покупки)

22:18 27 декабря

Гаттузо Крут!!!!!!#!

Да уж! Действительно лучше бы на эти деньги купили пару картин ван Дейка и еще бы на ван Гога осталось. Сумасшествие какое-то защ за 85 ломтей. Ентож как он должен играть? Уму непостижимо.

22:14 27 декабря

Фуля

А какую именно картину «Мадонну дель Розарио» или «Портрет Карла I на охоте»?

22:05 27 декабря

hottie

Менеджеры Монако поднатаскали коллег из Саутгемптона по части впаривания за круглые суммы) Тут за ноунейм заща заплатили даже больше чем за напа Салаха, просто лол)

21:57 27 декабря