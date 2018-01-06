СМИ: "Ливерпуль" и "Барселона" согласовали трансфер Коутинью

"Барселона" и "Ливерпуль" договорились о трансфере полузащитника Филиппе Коутинью​, утверждает Sport.es. Английский клуб согласился расстаться с 25-летним бразильцем за 120 миллионов евро. Футболист подпишет пятилетний контракт.

Также 40 миллионов евро каталонцы могут выплатить в качестве бонусов. Тем не менее, сторонам предстоит еще обсудить детали их выплаты.

Напомним, ранее технический спонсор каталонцев на своем сайте предложил купить футболки "Барселоны" с именем хавбека "Ливерпуля". Впоследствии публикация была удалена, а английский клуб пообещал подать на компанию в суд.