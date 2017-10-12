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12:46 | Футбол — Трансферы

СМИ: "Ливерпуль" готов зимой продать Коутинью "Барселоне"


"Ливерпуль" готов продать полузащитника Филиппе Коутинью в "Барселону" во время зимнего трансферного окна, утверждает Mundo Deportivo. 25-летний игрок договорился с руководством клуба, что в случае, если от каталонцев поступит достойное предложение, мерсисайдцы разрешат ему уйти. Взамен на это бразилец согласился играть за "Ливерпуль" в Лиге чемпионов, так что он не сможет играть против клуба, если перейдет в "Барселону".

Напомним, что летом сине-гранатовые предприняли три попытки подписать хавбека, однако английский клуб их отклонил. Позже гендиректор "Барселоны" Оскар Грау сообщил, что клуб постарается подписать Коутинью зимой.

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