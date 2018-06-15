СМИ: "Ливерпуль" - фаворит в борьбе за Гетце

"Ливерпуль" является фаворитом в борьбе за полузащитника дортмундской "Боруссии" Марио Гетце. Как сообщает портал Liverpool Echo, 26-летний немец заинтересован в выступлении в чемпионате Англии.

Решающую роль в переходе хавбека в "Ливерпуль" может сыграть главный тренер "красных" Юрген Клопп, которого Гетце называет своим футбольным отцом.

Другими претендентами на немца являются "Арсенал", "Эвертон" и "Вест Хэм".

В минувшем сезоне Гетце провел 33 матча во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 7 результативных передач.