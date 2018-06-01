СМИ: Ле Таллек получил предложения от "Динамо" и "Локомотива"

Французский нападающий Дамьен Ле Таллек может продолжить карьеру в московском "Динамо" или "Локомотиве", сообщает Be Foot. Ранее игрок договорился о контракте с "Монпелье", но на этой неделе получил предложения со стороны российских клубов, которые предложили ему более высокую зарплату.

Ле Таллек, который является воспитанником "Ренна", ранее играл в РФПЛ за "Мордовию". С 2014 по 2016 год он провел в составе команды 46 игр и забил 2 мяча. Также выступал за дортмундскую "Боруссию", "Нант", украинскую "Говерлу" и сербскую "Црвену Звезду".