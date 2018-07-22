СМИ: "Лацио" заинтересован в приобретении Шюррле

Нападающий дортмундской "Боруссии" Андре Шюррле является одной из трансферных целей "Лацио", утверждает портал CittaCeleste. 27-летний немец рассматривается в качестве замены полузащитнику Фелипе Андерсону, недавно перешедшему в "Вест Хэм".

Сообщается, что Шюррле заинтересован в том, чтобы покинуть "Боруссию", и уже ведет переговоры с несколькими клубами. На игрока также претендует "Кристал Пэлас".

В минувшем сезоне Шюррле провел 26 игр в составе "Боруссии", забил 3 гола и отдал 4 результативных передачи.