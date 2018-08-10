СМИ: "Лацио" предъявил ультиматум Милинковичу-Савичу

"Лацио" предъявил ультиматум своему полузащитнику Сергею Милинковичу-Савичу, сообщают итальянские СМИ. Он касается перехода в другой клуб.

Как информирует La Repubblica, клуб сказал ему и его агенту, что он может уйти только за сумму отступных не менее 120 миллионов евро. В противном случае он останется в команде на следующий сезон. Интерес к игроку проявляют "Реал", "ПСЖ", "Ювентус", "Милан", "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити".

23-летний серб в прошлом сезоне провел 48 матчей за "Лацио" и забил 14 мячей при девяти голевых передачах.