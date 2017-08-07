СМИ: "Лацио" интересуется Лодыгиным

"Лацио" рассматривает вариант с приобретением вратаря "Зенита" Юрия Лодыгина, утверждает Tuttosport. Римский клуб ищет игрока, который составит конкуренцию основному голкиперу Томасу Стракоше. Отмечается, что 27-летний Лодыгин является основным кандидатом.

Голкипер выступает за санкт-петербургскую команду с 2013 года. Всего он провел за клуб 149 матчей. В текущем сезоне Лодыгин принял участие в одной встрече с "Бней-Иегудой" (0:1) в Лиге Европы. Его контракт с "Зенитом" действует до 2019 года.