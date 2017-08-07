12:56 | Футбол — Трансферы

СМИ: "Лацио" интересуется Лодыгиным

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"Лацио" рассматривает вариант с приобретением вратаря "Зенита" Юрия Лодыгина, утверждает Tuttosport. Римский клуб ищет игрока, который составит конкуренцию основному голкиперу Томасу Стракоше. Отмечается, что 27-летний Лодыгин является основным кандидатом.

Голкипер выступает за санкт-петербургскую команду с 2013 года. Всего он провел за клуб 149 матчей. В текущем сезоне Лодыгин принял участие в одной встрече с "Бней-Иегудой" (0:1) в Лиге Европы. Его контракт с "Зенитом" действует до 2019 года.

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КОММЕНТАРИИ (15)
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kauperwood37

да куда нам столько вратарей, бабосы всегда нужны просто цену надо набить, дать сыграть с утрехтом лодыге и ок, а потом зарядить 5 лямов

14:48

Разбанен досрочно

никому лодыркин не нужен. это его агент старается наверное. даже камменты трут. лишнее подтверждение.

14:37

burmistr

Пора уходить. Цыган и итальянец ещё хлебнут с нынешним основным вратарём. А Юрка если бы не изображал из себя Нойера,работал бы в сборной давно.

14:23

SP2

Ну зачем Лодыгина-то продавать? Лучше Нету отдать куда-нибудь бесплатно. А при нормальной защите Лодыгин в своих эпизодах команду всегда выручает.

14:09

голос из Санкт-Петербурга

А я бы Юру оставил. Всё таки Керж и Бабурин слабее его. Не дай бог что-нибудь случится с Лунёвым и мы останемся без вратаря с опытом игр в серьёзных матчах.

13:59

Пиитерец

Да, если Лодыгин не хочет брать титулы в качестве второго вратаря (с практикой в менее значимых играх), то лучше его продать выгодно. Но с учетом того, что у него зарплата не слишком большая, Зениту было бы лучше, чтобы Юрок остался: будет надежная вратарская бригада и хорошая конкуренция.

13:42

Гаттузо Крут!!!!!!#!

Зато Сухаряном никто не интересуется. Странно почему? Ах да, всех пугает мега антирекорд. Ведь у Лодыркина за маленькое число игр сухих матчей в ЛЧ больше чему иконы. Если действительно хотят его купить, то надо продавать ломтя за три нормально будет. Уже ясно, что он вратарь запаса и Лунева ему не потеснить. Керж и Бабурин в случае чего могут подстраховать.

13:31

Очень плохой мальчик

Сегодня 1 апреля?

13:26

shpasic

ахахаха))

13:25

Slim Taller

Лодыгин создаёт конкуренцию Лунёву.А только при конкуренции возможен рост игрока.Благодаря этой же конкуренции и Кокорин заиграл,и Кузяев.Если Лодыгин будет хорошо проявлять себя в Лиге Европы,то и в чемпионате получит шанс.

13:25

баламошка

Мадридский Реал покупает вратаря «Ярославского Шинника». На органы.©

13:14

Levbereg

Если то правда, то Лодыгину нужно идти в Италию. А то за последние годы самая "надежная" линия сборной превратилась в решето. Многие с Акинфеева прикалывались. Но прикол самый в том, что кроме него нет вратарей такого уровня. Вчера Ребров отжог конечно. Помазун- будущее? Сейчас Селихов, Джанаев, Лунев, Юрченко, Межвежев? Все они слабее Акинфеева. Вот еще на Митрюшкина надежда.

13:14

wedes

Продать за любые деньги.

13:11

Ulan3

Да ладно! Если не утка - надо отдавать! Если начнут ломаться - самим им доплатить немного)))

13:09

old grumbler

Ещё и заработает Зенит, не только потратится!!!!

13:07