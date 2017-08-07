СМИ: "Лацио" интересуется Лодыгиным

"Лацио" рассматривает вариант с приобретением вратаря "Зенита" Юрия Лодыгина, утверждает Tuttosport. Римский клуб ищет игрока, который составит конкуренцию основному голкиперу Томасу Стракоше. Отмечается, что 27-летний Лодыгин является основным кандидатом.
Голкипер выступает за санкт-петербургскую команду с 2013 года. Всего он провел за клуб 149 матчей. В текущем сезоне Лодыгин принял участие в одной встрече с "Бней-Иегудой" (0:1) в Лиге Европы. Его контракт с "Зенитом" действует до 2019 года.
kauperwood37
да куда нам столько вратарей, бабосы всегда нужны просто цену надо набить, дать сыграть с утрехтом лодыге и ок, а потом зарядить 5 лямов
14:48
Разбанен досрочно
никому лодыркин не нужен. это его агент старается наверное. даже камменты трут. лишнее подтверждение.
14:37
burmistr
Пора уходить. Цыган и итальянец ещё хлебнут с нынешним основным вратарём. А Юрка если бы не изображал из себя Нойера,работал бы в сборной давно.
14:23
SP2
Ну зачем Лодыгина-то продавать? Лучше Нету отдать куда-нибудь бесплатно. А при нормальной защите Лодыгин в своих эпизодах команду всегда выручает.
14:09
голос из Санкт-Петербурга
А я бы Юру оставил. Всё таки Керж и Бабурин слабее его. Не дай бог что-нибудь случится с Лунёвым и мы останемся без вратаря с опытом игр в серьёзных матчах.
13:59
Пиитерец
Да, если Лодыгин не хочет брать титулы в качестве второго вратаря (с практикой в менее значимых играх), то лучше его продать выгодно. Но с учетом того, что у него зарплата не слишком большая, Зениту было бы лучше, чтобы Юрок остался: будет надежная вратарская бригада и хорошая конкуренция.
13:42
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Зато Сухаряном никто не интересуется. Странно почему? Ах да, всех пугает мега антирекорд. Ведь у Лодыркина за маленькое число игр сухих матчей в ЛЧ больше чему иконы. Если действительно хотят его купить, то надо продавать ломтя за три нормально будет. Уже ясно, что он вратарь запаса и Лунева ему не потеснить. Керж и Бабурин в случае чего могут подстраховать.
13:31
Очень плохой мальчик
Сегодня 1 апреля?
13:26
shpasic
ахахаха))
13:25
Slim Taller
Лодыгин создаёт конкуренцию Лунёву.А только при конкуренции возможен рост игрока.Благодаря этой же конкуренции и Кокорин заиграл,и Кузяев.Если Лодыгин будет хорошо проявлять себя в Лиге Европы,то и в чемпионате получит шанс.
13:25
баламошка
Мадридский Реал покупает вратаря «Ярославского Шинника». На органы.©
13:14
Levbereg
Если то правда, то Лодыгину нужно идти в Италию. А то за последние годы самая "надежная" линия сборной превратилась в решето. Многие с Акинфеева прикалывались. Но прикол самый в том, что кроме него нет вратарей такого уровня. Вчера Ребров отжог конечно. Помазун- будущее? Сейчас Селихов, Джанаев, Лунев, Юрченко, Межвежев? Все они слабее Акинфеева. Вот еще на Митрюшкина надежда.
13:14
wedes
Продать за любые деньги.
13:11
Ulan3
Да ладно! Если не утка - надо отдавать! Если начнут ломаться - самим им доплатить немного)))
13:09
old grumbler
Ещё и заработает Зенит, не только потратится!!!!
13:07