СМИ: "Лацио" хочет арендовать Малкома, которого "Барса" перехватила у "Ромы"

Нападающий "Барселоны" может продолжить карьеру в "Лацио", сообщает Sport. Римский клуб планирует арендовать форварда до конца сезона. Примечательно, что форвард мог оказаться в столице Италии еще летом. Он был близок к переходу в "Рому" и уже готовился пройти медобследование, но в последний момент сменил рейсы и отправился в "Барселону".

Ранее сообщалось,что бразильца хочет купить "Гуанчжоу Эвергранд", который готов выложить порядка 50 миллионов евро.

Малком перешел в "Барсу" из "Бордо" за 41 миллион. В нынешнем сезоне на его счету 9 матчей и 2 гола во всех турнирах.