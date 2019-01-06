14:48 | Футбол — Трансферы

СМИ: "Лацио" хочет арендовать Малкома, которого "Барса" перехватила у "Ромы"

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Нападающий "Барселоны" может продолжить карьеру в "Лацио", сообщает Sport. Римский клуб планирует арендовать форварда до конца сезона. Примечательно, что форвард  мог оказаться в столице Италии еще летом. Он был близок к переходу в "Рому" и уже готовился пройти медобследование, но в последний момент сменил рейсы и отправился в "Барселону".

Ранее сообщалось,что бразильца хочет купить "Гуанчжоу Эвергранд", который готов выложить порядка 50 миллионов евро. 

Малком перешел в "Барсу" из "Бордо" за 41 миллион. В нынешнем сезоне на его счету 9 матчей и 2 гола во всех турнирах.

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