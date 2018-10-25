СМИ: Кроос может покинуть "Реал"

Полузащитник "Реала" Тони Кроос может покинуть мадридский клуб. Как утверждает El Mundo Deportivo, на 28-летнего немца претендует "ПСЖ".

В приобретении хавбека лично заинтересован главный тренер красно-синих Томас Тухель, который считает его идеальным футболистом для той системы, которую он выстраивает в Париже.

Кроос выступает за "Реал" с 2014 года. В составе мадридского клуба он выигрывал чемпионат Испании и трижды становился победителем Лиги чемпионов.

В текущем сезоне Кроос провел 11 матчей за "Реал" и не отметился результативными действиями.

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