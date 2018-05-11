СМИ: Кришито подпишет контракт с "Дженоа" на 8 лет

Защитник "Зенита" Доменико Кришито подпишет контракт с "Дженоа" на 8 лет, сообщает TMW. В качетсве игрока 31-летний итальянец проведет в команде 5 лет, еще 3 года будет менеджером.

Кришито ранее выступал за "Дженоа". С 2007 по 2011 год он провел 153 игры в серии А, в которых забил 9 мячей. После этого он перешел в "Зенит", в составе которого отыграл 215 матчей и забил 20 голов.