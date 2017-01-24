СМИ: Кришито могут включить в сделку по трансферу Раноккиа в "Зенит"

Защитник "Зенита" Доменико Кришито может вернуться в Италию. Как сообщает passioneinter.com, футболиста могут включить в сделку по переходу Андреа Раноккиа в питерский клуб из "Интера". Будет ли это чистый обмен, или одной из сторон придется доплатить, не уточняется.
По информации "СЭ", "Зенит" является фаворитом в борьбе за Раноккиа, который провел в текущем сезоне 9 матчей во всех турнирах. Его трансферная стоимость оценивается в 7-8 миллионов, однако питерцы рассматривают вариант аренды до конца сезона. Еще одним претендентом на футболиста называют "Тоттенхэм".
Кришито защищает цвета "Зенита" с 2011 года. В сезоне-2016/17 на его счету 20 игр, 4 гола и 3 передачи в составе сине-бело-голубых. В общей сложности в российском клубе он отыграл 173 поединка, забил 13 мячей и стал двукратным чемпионом России, завоевал Кубок и два Суперкубка страны. Его контракт рассчитан до 2018 года.
Нубяшка
ЧТО? брать человека который не играл нормально уже сезона два так еще и кришито отдать? что за бред?
07:17
Strong_est
А чем Кришито хуже этого забыл уже кого
05:29
Буква Ё
Ралпачан Фляйшманъ, зачем ты распыляешься на мелочи? Твоя миссия - просвещать людей о мировом заговоре против России, за что я тебе искренне благодарен. Зачем эти внутрироссийские разборки? Только глобальные темы - Макларен, Родченков, Обама. Не мельчай!
01:41
Ралпачан Фляйшманъ
и что, для гидры жалкие 8 лямов напрямую уже не осилить? зато фанатье невское вечно с недовольными щщами орёт, что у Леннорыча кончились деньги)) свои посчитайте для начала DDD
00:35
Гетеродин
Чушь.
23:35 24 января