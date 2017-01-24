СМИ: Кришито могут включить в сделку по трансферу Раноккиа в "Зенит"

Защитник "Зенита" Доменико Кришито может вернуться в Италию. Как сообщает passioneinter.com, футболиста могут включить в сделку по переходу Андреа Раноккиа в питерский клуб из "Интера". Будет ли это чистый обмен, или одной из сторон придется доплатить, не уточняется.

По информации "СЭ", "Зенит" является фаворитом в борьбе за Раноккиа, который провел в текущем сезоне 9 матчей во всех турнирах. Его трансферная стоимость оценивается в 7-8 миллионов, однако питерцы рассматривают вариант аренды до конца сезона. Еще одним претендентом на футболиста называют "Тоттенхэм".

Кришито защищает цвета "Зенита" с 2011 года. В сезоне-2016/17 на его счету 20 игр, 4 гола и 3 передачи в составе сине-бело-голубых. В общей сложности в российском клубе он отыграл 173 поединка, забил 13 мячей и стал двукратным чемпионом России, завоевал Кубок и два Суперкубка страны. Его контракт рассчитан до 2018 года.