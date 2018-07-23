СМИ: "Краснодар" увеличил предложение "Бордо" по бразильскому защитнику до 12 миллионов

"Краснодар" продолжил переговоры с "Бордо" по поводу покупки бразильского защитника Пабло. Как сообщает L'Equipe, кубанский клуб увеличил предложение по игроку с 8 миллионов евро до 12.

В чемпионате Франции-2017/18 "Бордо" финишировал на шестом месте, попав во второй квалификационный раунд Лиги Европы. Пабло провел за французский клуб в прошлом национальном первенстве 15 матчей. Первую половину сезона он отыграл в бразильском "Коринтиансе" на правах аренды.

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