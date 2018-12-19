СМИ: "Краснодар" предложил АИК 4,5 миллиона евро за Олссона

"Краснодар" проявляет интерес к 23-летнему полузащитнику АИК Кристофферу Олссону, соощает Aftonbaldet. Российский клуб сделал предложение шведам в размере 4,5 миллионов евро.

- Мы обычно не комментируем трансферы, которые не осуществились. Ранее мы подтвердили, что интерес к Олссону есть со стороны нескольких клубов. Конкретная информацию будет озвучена позже, - приводит издание слова спортивного директора АИК Бьорна Вестстрема.

По сведениям Aftonbaldet, ранее интерес к игроку проявлял "Удинезе", но "Краснодар" сделал более выгодное предложение. 20 процентов от сделки получит датский "Мидтьюллан", из которого Олссон перешел в АИК.

Кристоффер является лучшим игроком последнего сезона чемпионата Швеции. Вместе с АИК он стал чемпионом, забив 5 мячей в 29-ти играх. Олссон выступает за команду с 2017 года.

Перед этим три сезона полузащитник отыграл за "Мидтьюллан", а с 2011 по 2014 год находился в системе лондонского "Арсенала". За основную команду "канониров" провел один матч - в Кубке английской лиги.