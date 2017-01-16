СМИ: "Краснодар" поборется с ЦСКА за хавбека сборной Швеции

Полузащитник "Эльфсборга" и сборной Швеции Виктор Клаессон может продолжить карьеру в России. По информации fotbollskanalen.se, интерес к нему проявляет "Краснодар". Ранее сообщалось, что футболиста хочет видеть в своем составе ЦСКА. В сезоне-2016 Клаессон отметился 8 голами и 9 передачами в 29 матчах чемпионата Швеции.

- Я ничего не могу сказать по этому поводу, - сказал главный тренер "Эльфсборга" Магнус Хаглунд. - Он хороший игрок, которым интересуются другие клубы. Очевидно, что он является одним из ведущих футболистов чемпионата Швеции. Но между интересом и переговорами есть разница.

- Вы ожидаете увидеть его в команде, когда стартует сезон?

- Я не спекулирую на данные темы.