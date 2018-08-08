СМИ: Ковачич сегодня пройдет медосмотр в "Челси"

Полузащитник "Реала" Матео Ковачич близок к переходу в "Челси". Как утверждает Sky Sports, сегодня 24-летний хорват прилетит в Англию, чтобы пройти медосмотр в лондонском клубе.

Сообщается, что "синие" арендуют полузащитника в обмен на голкипера Тибо Куртуа, который отправится в Мадрид. "Королевский" клуб" готов заплатить за 26-летнего бельгийца 39 миллионов евро.

В минувшем сезоне Ковачич провел 35 игр в составе "Реала" и отметился 2 результативными передачами. Куртуа принял участие в 46 играх за "Челси" и пропустил 47 мячей.