СМИ: Ковачич хочет покинуть "Реал"

Полузащитник "Реала" Матео Ковачич хочет покинуть мадридский клуб. Как утверждает Marca, сегодня 24-летний хорват разговаривал с руководством команды и заявил, что не будет тренироваться до тех пор, пока не наступит определенность в вопросе о его будущем.

Ранее сообщалось, что хавбек несколько раз общался с главным тренером "Реала" Хуленом Лопетеги и говорил ему о желании уйти из клуба, чтобы получать больше игровой практики.

В минувшем сезоне Ковачич провел 35 игр в составе "Реала" и отметился двумя результативными передачами.