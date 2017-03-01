12:54 | ФУТБОЛ — Трансферы

СМИ: Конте согласился возглавить "Интер"

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Главный тренер "Челси" Антонио Конте дал предварительное согласие возглавить "Интер" по окончании сезона, утверждает Tuttosport. По данным портала, его зарплата в миланском клубе составит 15 миллионов евро в год. Переговоры с "Челси" о досрочном расторжении контракта с Конте стартуют в ближайшее время.

Конте принял "Челси" перед стартом сезона после ухода из сборной Италии. Ранее он работал в ряде итальянских клубов, включая "Ювентус", с которым за три сезона выиграл три чемпионата и два Суперкубка Италии. В текущем сезоне "Челси" занимет первое место, на 10 очков опережая "Тоттенхэм".

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