СМИ: Кавани может перейти в "Реал"

Нападающий "ПСЖ" Эдинсон Кавани может покинуть клуб. Как утверждает OK Diario, на 31-летнего уругвайца претендует "Реал".

Кавани готов уйти из парижского клуба из-за напряженных отношений с партнерами по команде: форвардами Неймаром и Кильяном Мбаппе. Портал Transfermarkt оценивает Кавани в 60 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что на Кавани также претендует "Наполи", за который тот играл с 2010 по 2013 год.

Кавани выступает за "ПСЖ" с 2013 года. В составе парижан он четыре раза стиновился чемпионом Франции.

В текущем сезоне Кавани провел 12 матчей за "ПСЖ", забил 9 голов и отдал 1 результативную передачу.

Все о трансферах - здесь