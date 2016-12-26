СМИ: Каррера попросил Федуна купить защитника "Сассуоло"

"Спартак" заинтересован в приобретении защитника "Сассуоло" Франческо Ачерби, сообщает Itasportpress. Контракт 28-летнего футболиста истекает в 2018 году и ожидается, что он может быть продан за небольшую сумму. Ранее сообщалось, что в бывшем игроке "Милана" заинтересован "Лестер".

Отмечается, что главный тренер красно-белых Массимо Каррера лично попросил владельца клуба Леонида Федуна о приобретении игрока. Ачерби играет за "Сассуоло" с 2013 года, а в текущем сезоне отметился тремя голами в 18 матчах серии А.