12:27 | ФУТБОЛ — Трансферы

СМИ: Каррера попросил Федуна купить защитника "Сассуоло"

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"Спартак" заинтересован в приобретении защитника "Сассуоло" Франческо Ачерби, сообщает Itasportpress. Контракт 28-летнего футболиста истекает в 2018 году и ожидается, что он может быть продан за небольшую сумму. Ранее сообщалось, что в бывшем игроке "Милана" заинтересован "Лестер".

Отмечается, что главный тренер красно-белых Массимо Каррера лично попросил владельца клуба Леонида Федуна о приобретении игрока. Ачерби играет за "Сассуоло" с 2013 года, а в текущем сезоне отметился тремя голами в 18 матчах серии А.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Mangust071

Maestro_R____________-спасибо за инфу

13:11

Maestro_R

1 горчичник за 17 игр

13:01

Maestro_R

В этом сезоне провел все 17 матчей без замен. Играет на позиции ЛЦЗ, может сыграть и ЛЗ. 3 гола на его счету.

12:59

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