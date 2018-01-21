СМИ: Каррера пообщался с Максимовичем

"Спартак" близок к завершению сделки по аренде защитника "Наполи" Николы Максимовича, сообщает Il Mattino. По информации издания, главный тренер московского клуба Массимо Каррера уже пообщался с футболистом.

Отмечается, что 26-летний серб готов переехать в Москву, однако "Наполи" в последний момент может решить оставить Максимовича в команде.

Максимович выступает за "Наполи" с 2016 года (сезон-2016/17 – на правах аренды). В этом сезоне 26-летний защитник принял участие в 4 матчах, не отметившись результативными действиями. До перехода в клуб из Неаполя игрок обороны выступал за "Торино", "Црвену Звезду" и "Слободу". Максимович привлекается к играх за сборную Сербии с 2012 года. В 2017 году он провел в составе национальной команды 3 матча, получив 1 желтую и 1 красную карточки.