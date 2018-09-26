СМИ: Канте - основная трансферная цель "Барселоны"

Полузащитник "Челси" Н'Голо Канте является основной трансферной целью "Барселоны". Как утверждает Sports Mediaset, сине-гранатовые попытаются подписать 27-летнего француза до начала следующего сезона.

На хавбека также претендует "ПСЖ", который хотел приобрести его этим летом, но не смог договориться с руководством "синих" о сумме трансфера.

Канте выступает за "Челси" с 2016 года. В составе лондонского клуба он становился чемпионом Англии и обладателем Кубка этой страны.

В текущем сезоне Канте провел 7 матчей за "Челси" и забил 1 гол.

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