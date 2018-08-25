СМИ: Кампль может перейти в "Барселону"

Полузащитник "РБ Лейпциг" Кевин Кампль может стать игроком "Барселоны", сообщают испанские СМИ.
По данным Don Balon, "Барса" обратила внимание на словенца после неудачи с трансфером Поля Погба из "МЮ". Другие кандидаты на эту позицию - Фрэнки де Йонг из "Аякса" и Адриен Рабьо из "ПСЖ" также, скорее всего, останутся в своих клубах. При этом каталонский клуб рассматривает и другие альтернативы.
27-летний футболист в текущем сезоне провел четыре матча за "РБ Лейпциг" и забил один мяч при одной голевой передаче.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/bundes1/2018-2019/