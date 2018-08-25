СМИ: Кампль может перейти в "Барселону"

Полузащитник "РБ Лейпциг" Кевин Кампль может стать игроком "Барселоны", сообщают испанские СМИ.

По данным Don Balon, "Барса" обратила внимание на словенца после неудачи с трансфером Поля Погба из "МЮ". Другие кандидаты на эту позицию - Фрэнки де Йонг из "Аякса" и Адриен Рабьо из "ПСЖ" также, скорее всего, останутся в своих клубах. При этом каталонский клуб рассматривает и другие альтернативы.

27-летний футболист в текущем сезоне провел четыре матча за "РБ Лейпциг" и забил один мяч при одной голевой передаче.