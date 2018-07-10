16:24 | Футбол — Трансферы

СМИ: Калинич может перейти в "Атлетико" или "Севилью"


Нападающий "Милана"  Никола Калинич может присоединиться к "Атлетико" или "Севилье", утверждает Estadio Deportivo. 30-летний хорват знает об интересе испанских клубов, однако дожидается окончательного решения руководства "россонери". 

- Калинич знает об интересе нескольких клубов, - цитирует издание агента форварда Томислава Эрсега. - Но он должен подождать решения "Милана". В услугах Николы заинтересованы "Атлетико", "Севилья" и еще несколько клубов. Как только руководство "Милана" примет решение, мы его оценим. 

В минувшем сезоне Калинич провел 41 матч в составе "Милана" и забил 6 голов.

 

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