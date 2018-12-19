СМИ: Кабак может перейти из "Галатасарая" в "Интер" за 10 миллионов евро

Защитник "Галатасарая" Озан Кабак может стать игроком "Интера", сообщают турецкие СМИ.

Как информирует ajansspor.com, "Интер" предлагает за игрока 10 миллионов евро. Ранее сообщалось, что им интересуются "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед". По данным издания, "Интер" близок к договоренности, но два манчестерских клуба все еще пытаются заполучить игрока.

18-летний центральный защитник в текущем сезоне провел 16 матчей за "Галатасарай" во всех турнирах. Его контракт действует до 2020 года.

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