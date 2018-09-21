СМИ: Итальянские клубы интересуются Тиагу Силвой, который может покинуть "ПСЖ"

Защитник "ПСЖ" Тиагу Силва может покинуть команду, сообщают французские СМИ. Не исключено, что он вернется в Италию.

Как информирует Le10sport.com, бразилец может сменить клуб следующим летом. В этот момент до окончания его контракта останется один год. Если стороны не договорятся о новом соглашении, продажа игрока станет весьма вероятной.

Интерес к футболисту проявляют несколько итальянских клубов, в том числе "Милан", за который он выступал ранее. Также им интересуются "Ювентус", "Рома" и "Наполи".

33-летний игрок в текущем сезоне провел семь матчей за "ПСЖ" во всех турнирах.

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