СМИ: Иско перейдет в "Манчестер Сити", если "Реал" подпишет Азара

Полузащитник "Реала" Иско может стать игроком "Манчестер Сити", сообщают британские СМИ.

По данным Daily Express, испанец не против перейти в английский клуб. При этом его будущее зависит от нападающего "Челси​" Эдена Азара. Если бельгиец перейдет в "Реал", то, как указывает издание, осуществится и трансфер Иско.

Азар, как известно, с детства болеет за "Реал". "Королевский клуб" хотел приобрести, но "Челси" не хочет расставаться с игроком.

26-летний Иско в текущем сезоне в 18 матчах за "Реал" забил четыре года при одной голевой передаче.

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