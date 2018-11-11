СМИ: Иско может покинуть "Реал"

Полузащитник "Реала" Иско может покинуть клуб. Как утверждает AS, 26-летний испанец разочарован малым количеством игрового времени, получаемым при Сантьяго Солари.

Если аргентинский специалист, являющийся исполняющим обязанности главного тренера "сливочных", останется на этом посту, Иско рассмотрит предложения от других клубов. На игрока претендует "Ювентус".

Трансферная стоимость Иско составляет 90 миллионов евро, согласно данным сайта transfermarkt.

В текущем сезоне Иско провел 12 матчей за "Реал", забил 2 гола и отдал 2 результативных передачи.

Все о трансферах - здесь