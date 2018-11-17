СМИ: Иско может перейти в "Манчестер Сити"

Полузащитник "Реала" Иско может покинуть клуб. Как утверждает Mundo Deportivo, на 26-летнего испанца претендует "Манчестер Сити".

Иско недоволен количеством игрового времени в "Реале": после того, как командой стал руководить Сантьяго Солари, хавбек все чаще стал оказываться в запасе.

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола является поклонником игрового стиля Иско, поэтому будет рад пригласить его в свою команду.

Transfermarkt оценивает футболиста в 90 миллионов евро.

В текущем сезоне Иско провел 12 матчей за "Реал", забил 2 гола и отдал 2 результативных передачи.

Все о трансферах - здесь