СМИ: "Интер" заинтересован в приобретении Врсалько

Защитник "Атлетико" Шиме Врсалько попал в сферу интересов "Интера", утверждает Gazzetta dello Sport. В приобретении 26-летнего хорвата лично заинтересован главный тренер миланского клуба Лучано Спаллетти.

Стоимость защитника оценивается в 25 миллионов евро. На данный момент клубы не пришли к соглашению по поводу структуры перехода: "Интер" хочет арендовать игрока с правом выкупа, "Атлетико" - продать или отдать в аренду с обязательством выкупа.

В минувшем сезоне Врсалько провел 29 игр в составе "Атлетико" и отдал 4 результативных передачи.