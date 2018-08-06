СМИ: "Интер" попытается приобрести Паредеса в случае провала сделки по Модричу

"Интер" может приобрести хавбека "Зенита" Леандро Паредеса. Как утверждает портал Inter News, "нерадзурри" попытаются заполучить 24-летнего аргентинца в случае провала переговоров с "Реалом" по трансферу полузащитника Луки Модрича.

Сообщается, что в переходе Паредеса лично заинтересован главный тренер миланского клуба Лучано Спаллетти.

Паредес ранее выступал в чемпионате Италии в составе "Ромы". С 2017 года хавбек играет за "Зенит". В минувшем сезоне он провел 39 матчей в составе петербургского клуба, забил 6 голов и отдал 10 результативных передач.