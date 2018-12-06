СМИ: "Интер" попытается приобрести Дармиана в январе

Защитник "Манчестер Юнайтед" Маттео Дармиан может покинуть клуб в январе. Как утверждает The Sun, на 29-летнего итальянца претендует "Интер".

Летом 2018 года "нерадзурри" попытались арендовать Дармиана, но получили отказ, сосредоточив внимание на защитнике "Атлетико" Шиме Врсалько. Тот пока не смог впечатлить тренерский штаб "Интера", поэтому миланский клуб вновь вернулся к кандидатуре Дармиана.

Итальянец готов покинуть "МЮ" из-за недостатка игровой практики. Transfermarkt оценивает футболиста в 9 миллионов евро.

В текущем сезоне Дармиан провел 3 матча в составе "МЮ".

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