СМИ: "Интер" интересуется тремя игроками

"Интер" заинтересован в приобретении опытного защитника в летнее трансферное окно. Как утверждает Calciomercato, в список миланского клуба попали три игрока: Эшли Янг ("Манчестер Юнайтед"), Филипе Луис и Диего Годин ("Атлетико").

Все эти футболисты станут свободными агентами следующим летом. "Нерадзурри" смогут подписать их на бесплатной основе.

В текущем сезоне Янг провел 19 матчей за "МЮ", забил 1 гол и отдал 3 результативных передачи. Луис принял участие в 17 встречах, отметившись 2 забитыми мячами и 2 голевыми пасами. Годин сыграл в 18 матчах, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

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