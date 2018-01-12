СМИ: "Интер" интересуется Мануэлом Фернандешем

Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш в это трансферное окно может перебраться в Италию. Как сообщает сайт итальянского журналиста Джанлука Ди Марцио, "Интер" рассматривает вариант с приобретением 31-летнего португальца.

В текущем сезоне Фернандеш сыграл в 28 матчах во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 6 голевых передач. Его нынешний контракт с красно-зелеными рассчитан до 2019 года.

Также в шорт-лист миланцев входят Рафинья из "Барселоны" и Рамирес из "Цзянсу Сунин".